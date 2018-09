D'Fecht-Olympiagewënnerin huet perséinlech Grënn fir dee Récktrëtt uginn. Si huet gesot, Si wéilt sech no 16 Méint an der Politik nees am Beräich vun internationaler Solidaritéit an Zesummenaarbecht engagéieren.Si huet an hirer Erklärung dem President Macron an dem Premierminister Edouard Philippe Merci fir d'Ënnerstëtzung gesot. No rezenten Ëmfroe war d'Laura Flessel ganz beléift a Frankräich.Am Laf vum Dag sollen Neibesetzungen an der franséischer Regierung bekannt gemaach ginn.