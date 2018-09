Ob et elo eng Sammelbewegung oder eng Initiative ass, dat steet nach net fest. Um Dënschde Moien huet d'Sahra Wagenknecht op der Bundespressekonferenz zu Berlin den neie Mouvement "AUFSTEHEN" presentéiert. Si sot, dass 80 Initiateure matgemaach hätten an iwwer 100.000 Interessenten hätte sech schonn ugemellt.

Déi Beweegung wier néideg, well Däitschland am Gaange wier, sech ze veränneren. An dat net zum Gudden:

De Klima wier méi aggressiv a rau ginn. Den Zesummenhalt géing ëmmer méi verluer goen. A spéitstens no deem, wat zu Chemnitz geschitt ass, weist, dass et esou net weider goe kann. Däitschland géing sech an enger "handfester" Kris vun der Demokratie befannen an esou kéint een net weider maachen, esou d'Sahra Wagenknecht, Member vun der Partei "Die Linke".





Extrait Sahra Wagenknecht



De fréiere Grénge Ludger Volmer an d'Flensbuerger SPD-Buergermeeschtesch Simone Lange souze mat um Podium. Si hunn zesumme betount, et misst an Däitschland eng nei Majoritéit, lénks vun CSU an AFD, fonnt ginn. "AUFSTEHEN" wëll net als Partei bei Wale matmaachen, mä eben eng nei Majoritéit erméiglechen.