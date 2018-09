Dat Wäisst Haus warnt den Assad virun engem Asaz vu chemesche Waffen a Syrien. D'Situatioun spëtzt sech zou an der Rebellenhéichbuerg Idlib.

Wa sou Waffe géifen agesat ginn, géif et Konsequenze ginn, heescht et vu Washington. Et géif een d'Situatioun genee observéieren.

Idlib ass déi lescht grouss Regioun a Syrien, wou nach d'Rebellen d'Soen hunn.