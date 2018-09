11 Doudeger, iwwer 600 Blesséierter, grousse materielle Schued a Chaos um Fluchhafe vu Kansai am Weste vum Land, vun deem Dausende Passagéier evakuéiert goufen.



Den Taifun Jebi geet an d'Annale vu Japan an, war awer bei wäitem net dee mäerdereschsten. Den 21. Taifun vum Joer hat Wandspëtzte vu bis zu 220km an der Stonn erreecht. Domat war et ee vun de ganz staarken Taifunen, déi Japan nëmme ganz seelen direkt treffen.



Den Taifun Talas am Joer 2011 hat deemools 82 Doudesaffer gefuerdert.