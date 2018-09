Am Fall vum Attentat, mam Gëft Nowitschok, op de russeschen Duebelagent Sergej Skripal a seng Duechter Julia, huet déi britesch Police elo den Numm vun zwee Verdächtege genannt. Et soll sech dobäi ëm d'Russen Alexander Petrow a Ruslan Boschirow handelen. Dat dierften awer Alias-Nimm sinn.



Déi zwee ginn elo via Haftbefeel gesicht. Moskau huet scho wësse gedoen, et géif een dës Leit net kennen.