D'New York Times huet an deem Kontext en anonymmen Artikel publizéiert, der Zeitung no vun engem héije Regierungsmataarbechter.

Den Donald Trump ass natierlech guer net frou doriwwer. E freet sech, ob déi Persoun iwwerhaapt existéiert, ob et nees eng erfonnte Quell wier? A wéinst der nationaler Sécherheet misst hien och den Numm gewuer ginn.

D'Zeitung huet deen ongewéinleche Schrëtt mat der Anonymitéit verdeedegt. D'Aarbechtsplaz vum Mann wär soss a Gefor an d'Lieser hätten d'Recht op déi wichteg Vue.