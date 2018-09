Internat.: Am meeschte gelies

Fir dee Protest waren der Police no just 178 Mënsche komm, déi also déi däitsch Kanzlerin net méi wëllen un der Muecht gesinn.

10'000 Mënschen hu sech deene Manifestante vis-a-vis gestallt, déi deels aus der rietsextremer Zeen an dem Hooligan-Milieu kommen.

Der Police no, gouf et bis op e puer Tëschefäll keng gréisser Problemer.