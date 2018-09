En Donneschdeg gouf et en Äerdbiewen am Norde vu Japan, wouduerch et zu enormen Äerdrutscher komm ass. Op d'mannst 11 Leit si gestuerwen.

Iwwer 30 Leit ginn nach vermësst a ronn 170 Leit goufen engem leschte Bilan no blesséiert.D'Biewen mat enger Stäerkt vu 6,6 op der Insel Hokkaido war matten an der Nuecht, ronn 62 Kilometer vu Sapporo ewech. Op d'mannst 10 mol huet de Buedem gewackelt.Op Fotoe gesäit een, wéi ganz Biergregioune quasi an zwee gedeelt goufen, wéi op zeg Plazen de Buedem gerutscht ass, Haiser goufen zerstéiert an de Stroum ass ausgefall.