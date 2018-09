© Lucas Veuve/Handicap International

Fir vill Kanner heescht et geschwënn erëm an d'Schoul goen. Frënn erëm gesinn, nei Saache kenne léieren a seng Zukunft gestalten. Mä fir 32 Milliounen handicapéiert Kanner op der Welt wäert dat ni sinn. Hir Talenter an Dreem wäerten esou ni an Erfëllung goen.De Grond, wisou dës Kanner ausgeschloss ginn: Viruerteeler, Aarmut, Manktem un ugepassten Transporter, Manktem u Léierpersonal, dat dorop spezialiséiert ass an inadequat Raimlechkeeten.Handicap International lancéiert am Kader vun der Rentrée d'Campagne "school4all", fir de Lëtzebuerger Publik géint dës Diskriminatioun ze mobiliséieren.