D'Gesetz vum Verbuet vum homosexuelle Geschlechtsverkéier, dat 1861 ënnert der britescher Kolonialherrschaft a Kraaft getruede war, wier en "Instrument vun der Diskriminéierung" vu schwulen, lesbeschen, bi- an transsexuelle Mënschen ginn, esou de Chefriichter Dipak Misra zu Neu Delhi. Um Donneschde gouf decidéiert, dass elo Schluss wier an d'Gesetz ass opgehuewe ginn. Mënscherechtsaktivisten hunn d'Uerteel geféiert, nodeems et e laangt hin an hir virun de Geriichter vun Indien hat.Indien ass gesellschaftspolitesch konservativ an Homosexualitéit ass laang als Tabu ugesi ginn. Nodeems d'Land 1947 onofhängeg ginn ass, huet een d'Kriminaliséierung vu gläichgeschlechtleche Bezéiunge aus der britescher Kolonialzäit bäibehalen.D'Gesetz vun 1861 stellt "kierperleche Verkéier géint d'Uerdnung vun der Natur" ënnert Strof. 2016 si knapp 2.200 Plainten enregistréiert ginn, 7 Leit goufe veruerteelt.Zanter den 1990er hunn Aktivisten am Land probéiert, Homosexualitéit um Rechtswee ze entkriminaliséieren. 2009 huet e Gericht zu Delhi d'Demande ugeholl, mä 2014 huet dat Iewescht Geriicht d'Uerteel erëm opgehuewen a Strof-Ufuerderunge sinn erëm a Kraaft getrueden.