Um Sommet, wou d'Presidenten aus den dräi Natiounen zesummekommen, soll zu Teheran ënnert anerem doriwwer berode ginn, wat eng Militäroffensive vum Assad Regime an der Regioun géif bedeiten. Den Erdogan ass géint esou eng Attack, woubäi de Putin sech dofir ausgeschwat huet.



An der Provënz Idlib liewen de Moment 2,9 Millioune Mënschen. Vill dovunner sinn aus aneren Deeler vum Land geflücht. Idlib gëllt och als déi lescht Rebellenhéichbuerg. Sollt et dofir zu enger Attack vum Assad kommen, dierften d'Kämpf äusserst brutal sinn, well d'Rebellen keng aner Méiglechkeet méi hu fir ze flüchten.





8 europäesch Länner, dorënner si 5 Membere vum Weltsécherheetsrot vun der UNO, hunn dowéinster en Donneschdeg den Owend een Appell un d'Akteure vum Sommet gemaach, fir si op de Schutz vun den Zivilisten hinzeweisen.