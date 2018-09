Wéi d'Firma en Donneschdeg matgedeelt huet, wieren d'Donnéeë vu Kredit- a Bankkaarten, mat deenen tëscht dem 21. August an dem 5. September online oder iwwert d'App gebucht gouf, concernéiert. Am ganze wieren Datë vun 380.000 Kaarte geklaut ginn.



D'Lacune um Site wier mëttlerweil gefléckt, heescht et vu British Airways. D'Police an déi zoustänneg Autoritéite wieren och informéiert ginn. Allerdéngs sollten d'Cliente sech bei hirer Bank renseignéieren, wa si mengen, datt si affektéiert wieren, réit d'Fluchgesellschaft. Rees- a Passinformatioune wieren net gehackt a geklaut ginn.