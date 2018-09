Si bréngt an engem Interview op CNN d'Ofsetze vum Trump via d'Verfassung an d'Spill.



No engem anonymmen Artikel an der New York Times, wou de President op dat schäerfste vun engem Regierungsmataarbechter kritiséiert gëtt, huet d'Warren erkläert, datt wann esouguer héich Beamten der Meenung sinn, datt de President net an der Lag ass säin Job ze maachen, da misst den Zousazartikel aus der Verfassung applizéiert ginn.

Am Artikel vun der New York Times heescht et ënnert anerem, datt Regierungsmataarbechter aus dem Wäissen Haus dru schaffen, fir hirem Chef seng Aarbecht ze torpedéieren, well si de President als Gefor fir d'Land gesinn.



