Fir d'Deklaratioun vun deem Éischten, hien hätt keng Informatiounen iwwer Hetzjuegden an der sächsescher Stad, hat den Thomas Oppermann e Freideg de Moien am Deutschlandfunk kee Versteesdemech. Zu Chemnitz hätt et Zoustänn ginn, déi een op däitsche Stroossen net acceptéiere kéint. Dass den Horst Seehofer erkläert huet, d'Migratioun wär d'Mamm vun alle Problemer, géif weisen, dass deen de falsche Mann fir den Inneministère wär.