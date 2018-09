© OMAR HAJ KADOUR / AFP

Zu Teheran huet e Freideg an der Mëttesstonn de Sommet vun Iran, Russland an der Tierkei iwwer Syrien ugefaangen.



Dobäi dierft et an der Haaptsaach ëm d'Provënz Idlib goen, déi lescht Regioun am Biergerkrichsland, déi nach vu Rebelle gehale gëtt.



Et gëtt eng Offensiv op Idlib gefaart, den iranesche President Hassan Rohani sot e Freideg de Mëtten, et misst ee géint den Terrorismus do virgoen.