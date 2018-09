Déi lescht Woch September plangen d'Mataarbechter vu Ryanair de gréisste Streik, deen et an der Geschicht vun der Fluchgesellschaft gouf.

De genauen Datum fir de Streik soll nächsten Donneschdeg festgeluecht ginn, dat bei der nächster Reunioun vun de Gewerkschaften, déi dëst d'Kéier zu Bréissel wäert sinn.Verschidden europäesch Gewerkschaften, déi Mataarbechter vu Ryanair vertrieden, hate sech zu Roum getraff, fir iwwer d'Situatioun an der Entreprise ze schwätzen an op den Ausgang vun de leschte Streiken ze diskutéieren. Si hunn och d'Autoritéiten, ënner anerem déi aus der Belsch, nees opgefuerdert, fir d'Gesetzer duerchzesetzen. Donieft fuerdere si och, vun der Europäescher Kommissioun nächsten Donneschdeg empfaangen ze ginn.Och wann een zesummen eng grouss Manifestatioun wäert organiséierten, heescht dat awer net, datt eenzel Gewerkschaften aus verschiddene Länner nach aner Streike kënnen organiséieren. Virum leschten Treffen zu Roum hat ee sech schonn zu Lissabon a Madrid getraff, wou dann och de Streik vum Kabinnepersonal aus der Belsch, Italien, Spuenien a Portugal virbereet gouf. Dono gouf et dann nach e Pilotestreik vun de Leit aus Holland, Däitschland, der Belsch, Schweden an Irland.A béide Situatiounen hunn d'Gewerkschafte gefuerdert, datt sech Ryanair un d'Aarbechtsrecht vun den eenzelne Länner hält an net iwwerall no der irescher Legislatioun d'Leit anzestellen.