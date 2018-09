De fréiere Walkampfberoder vum Donald Trump George Papadopoulos muss zwou Wochen an de Prisong, well e falsch ausgesot huet.

Hien hätt den FBI bei den Ermëttlungen zur Russland-Affär belunn, zu där Konklusioun koum en US-Geriicht. De Papadopoulos hat dat och zouginn.



Hie krut do driwwer eraus als Strof ee Joer Sursis, eng Geldstrof an hie muss Aarbechten am Déngscht vun der Allgemengheet maachen. 2016 hat de Mann versicht, eng Reunioun tëscht dem Donald Trump an dem russesche Staatschef Wladimir Putin arrangéiert ze hunn.