Wéinst dem Klimawandel adresséiere 700 franséisch Wëssenschaftler un all d'Regierunge vun dëser Welt. Den Appell ass an der Libération ze liesen .



Zu Bangkok ass nach bis e Sonndeg déi lescht grouss Verhandlungsronn virun der nächster UN-Klimakonferenz am polnesche Kattowitz.