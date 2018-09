Hie wëll sech an Zukunft méi am karitative Beräich engagéieren.

© AFP (Archiv)

De Chef a Matbegrënner vum chineseschen Internetgigant Alibaba zitt sech aus der Firma zeréck. De Milliardär Jack Ma sot dat an engem Interview mat der New York Times. E Méindeg, wann hie 54 Joer al gëtt, wier Schluss.



De räichste Mann vu China wéilt sech elo op Engagementer am karitative Beräich këmmeren.

De Jack Ma wëll awer am Verwaltungsrot vun Alibaba bleiwen, e Weltkonzern, deen hien 1999 a senger Wunneng gegrënnt huet.