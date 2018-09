D'Tierkei, Russland an den Iran si sech aktuell nach net eens, wéi ee mat der Regioun Idlib soll ëmgoen.

© AFP

D'Zukunft vun der syrescher Provënz Idlib ass weider ongewëss. Russland, d'Tierkei an den Iran hu sech op engem Sommet zu Teheran net op eng gemeinsam Linn konnten eenegen. Et gëtt mat enger grousser Offensive gerechent. Déi kéint 3 Millioune Mënschen treffen, déi an der Provënz liewen, déi nach vun de Rebelle beherrscht gëtt.

D'UNO fäert eng humanitär Katastroph. Déi 3 Länner soten, si wéilten d'Zivilpopulatioun schützen. D'Terroriste solle bekämpft ginn.