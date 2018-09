Déi italienescher Regierung kritiséiert dëse Schratt, woubäi e vun der Regional-Regierung am Südtirol begréisst gëtt

© Shutterstock

Gesträich wëll der däitschsproocheger Minoritéit aus dem Südtirol en éisträichesche Pass ubidden. Italien ass awer guer net frou doriwwer a protestéiert.

Dat wär guer net ubruecht, reegt sech déi italienesch Regierung op, nodeems se gewuer gouf, datt zu Wien schonn un enger Gesetzespropos geschafft gëtt. Dat géif just fir Onrou suergen.

Déi éisträichesch Regierung hat dee Schratt schonn Enn d'lescht Joer an hirem Regierungsprogramm stoen. Éisträich hat Südtirol nom 1. Weltkrich un Italien missen ofginn. Nach haut hu 70 Prozent vun de Südtiroler Däitsch als Mammesprooch.

Italien ass also rosen, mä d'Regierung am Südtirol begréisst awer de Schratt vun Éisträich. Déi däitschsproocheg Minoritéit an der Nopeschprovënz Trient bedauert souguer, datt si keen éisträichesche Pass offréiert kréien.