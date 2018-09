De fréieren amerikanesche President Barack Obama huet elo awer ongewéinlech schaarf den Donald Trump attackéiert. Den Demokrat huet d'Amerikaner an enger Ried viru Studenten am US-Staat Illinois iwwert d'Parteigrenzen eraus dozou opgeruff, säi Successeur bei den Tëschewalen de 6. November ze strofen. D'Leit misste sech Suerge maachen iwwert déi aktuell Politik, sou de fréiere President.



De Barack Obama hält sech normalerweis mat Kritik um ëmstriddene Republikaner zréck, obwuel den Donald Trump selwer hien dacks kritiséiert. Iwwert dem Obama seng Ried uet den aktuelle President just gemengt, hie wier ageschlof.



Bei de Walen am November ginn d'Repräsentantenhaus an een Drëttel vum Senat nei gewielt. D'Walen an der Mëtt vun der Presidentschaft gi gemenkerhand als wichtege Stëmmungstest fir de Chef am Wäissen Haus ugesinn.