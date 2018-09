"Rise for Climate" zu San Francisco. © AFP

Eleng a Frankräich hu sech, den Organisateuren no, ronn 115.000 Mënschen un der Aktioun fir de Klima bedeelegt. Dovunner eleng 50.000 zu Paräis, dat och an der Suite vun der Demissioun vum Nicolas Hulot als Ëmweltminister.



Weltwäit stoung d'Campagne ënnert dem Motto "Rise for Climate". A ronn honnert Länner hu Mënsche sech mobiliséiert. Ugefaange bei de Fëscher an Thailand, déi duerch de Klimawiessel riskéieren, hir Existenz ze verléieren, wann de Mieresspigel klëmmt.



Zu Bangkok sinn den Ament d'Vertrieder vun der leschter internationaler Verhandlungsronn fir déi nächst UNO-Klimakonferenz zesummen, déi dëse Mount zu Kattowitz a Polen organiséiert gëtt.