Et kéinte schwéier Wale fir de Ministerpresident Löfven ginn. © AFP

A Schweden gëtt um Sonndeg en neit Parlament gewielt. 7,3 Millioune Schwede kënne bis e Sonndeg den Owend um 20 Auer hir Stëmm ofginn. D'Sozialdemokrate vum Pemier Stefan Lövken dierfen zwar weider stäerkste Kraaft bleiwen, ma d'Sondage soen awer allgemeng en däitleche Rietsruck am skandinavesche Land viraus. Et gëtt erwaart, datt déi rietsextremem Schwedendemokraten als zweetstäerkst Partei aus de Wahlen ervir ginn.



Den Ëmfroen no géifen d'Sozialdemokraten nämlech vun 31 op 25% falen an d'Schwedendemokraten ronn 20% vun de Stëmme fir sech verbuchen. D'Partei huet an der Campagne geziilt d'Onzefriddenheet vu ville Schwede mat der aktueller Migratiounspolitik vum Land ugeschwat. Zanter 2015 si méi wéi 300.000 Demandeurs d'asile a Schwede komm. Gemooss u senger Populatioun, ronn 9,9 Millioune Leit, huet d'Land domadder sou vill Flüchtlingen opgeholl, wéi keen anert an Europa.



Mat engem virleefege Resultat gëtt géint Hallefnuecht gerechent.



Gemengen- a Regionalwalen a Russland

De Buergermeeschter vu Moskau Sergej Sobjanin zesumme mam Wladimir Putin. © AFP



Et sinn déi éischt Wahlen, zanter datt de President Vladimir Putin seng ëmstridde Pensiounsreform annoncéiert huet. Allgemeng gëtt sech awer eng Victoire vu senger Partei "Gëeentent Russland" erwaart. Ganz besonnesch am Fokus sinn d'Gemengewahlen an der Haaptstad Moskau, wou den aktuelle Buergermeeschter wuel op sengem Poste confirméiert wäert ginn. Hien hat sech viru 5 Joer eréischt am Ballotage géint säi Géigner, den Alexei Nawalny, duerchgesat, deen den Ament am Prisong sëtzt. Vun do aus huet den Oppositiounspolitiker zu Protester géint d'Rentereform opgeruff.