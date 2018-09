© AFP (Archiv)

"Méi héich Paien, Aarbechtmaartregulatioun an Aarbechtsrechter" wieren d'Viraussetzung fir de Wuesstem, sou de Regierungschef an enger Ried zu Thelassoniki an huet ënnert anerem Steierreduktiounen an eng Hausse vum Mindestloun an Aussiicht gestallt. Déi selwecht Zäit sinn dausende Griiche géint d'Wirtschaftspolitik vun der Regierung an den Accord iwwert den Numm vu Mazedonien op d'Strooss gaangen.