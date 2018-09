De Venezuelanesche President Nicolas Maduro © AFP

D'amerikanesch Regierung hat engem Artikel vun der "New York Times" no geheim Gespréicher mat der Arméi am Venezuela, fir de President Nicolas Maduro ze stierzen. D'Pläng goufe finalement awer verworf, well d'Gespréicher, déi dëst Joer gefouert goufen, zu kengem Resultat gefouert hätten.



D'Wäiss Haus wollt bis ewell Froen zu de Gespréicher net am Detail beäntwerten. Den Ausseminister am Venezuela huet mat schaarfer Kritik op d'Nouvelle reagéiert.