Den Zentralrot vun de Judden an Däitschland warnt, déi friemefeindlech an antisemitesch Iwwergrëff zu Chemnitz dierfen net kleng geriet ginn.

De Chef vum Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen steet am Moment hefteg an der Kritik.

Hien hätt kee Versteesdemech fir d'Tentative vu verschiddene Politiker a Vertrieder vu Sécherheetsautoritéiten, fir d'Situatioun an der Stad schéin ze rieden, sot de President vum Zentralrot vun de Judden Josef Schuster.



Antëscht huet sech jo och de Wiert vun engem koschere Restaurant zu Chemnitz zu Wuert gemellt, dee vun engem Grupp attackéiert gouf. Dat géif weisen, wéi staark de Rietsextremismus an der Regioun verwuerzelt ass, esou de Schuster.



De President vum Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen steet ëmmer méi an der Kritik well hien d'Informatiounen iwwer rietsextrem Hetzjuegten zu Chemnitz ëffentlech a Fro gestallt huet. D'SPD-Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz Malu Dreyer huet antëscht gefuerdert, hie misst zrécktrieden.



Kritik um Här Maaßen an dem Horst Seehofer kënnt och vun der Parteicheffin Andrea Nahles.