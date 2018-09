Schwedesche Ministerpresident Löfven

Nodeems iwwer 95% vun de Walbezierker ausgezielt waren, koum d'Partei op 17,7%. D'Sozialdemokrate vum Premierminister Stefan Löfven goufe mat 28,3% wuel stäerkste Kraaft, hunn awer héich Verloschter mussen astiechen. Bei de Walen 2014 ware si nach op 31% komm. Déi Konservativ koume mat 19,8% op déi zweet Plaz.Och wann d'Rietspopuliste bei de Walen méi schlecht ofgeschnidden hunn, wéi si selwer erhofft haten, sot hire Parteichef a Spëtzekandidat Jimmie Akesson e Sonndeg den Owend, dass seng Partei hir Roll gestäerkt an an Zukunft e wichtege Afloss op d'Politik a Schweden hätt. Hien huet de Spëtzekandidat vun de Konservativen opgefuerdert, Gespréicher iwwert eng gemeinsam Regierung ze féieren. Hie wier bereet mat all de Parteien ze schwätzen. Bis ewell schléissen all di traditionell Parteien eng Zesummenaarbecht mat de Schweden-Demokraten aus.