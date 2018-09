Wéi et um Méindeg de Moien heescht, wiere 4 Persounen an engem kriteschen Zoustand. Den Täter kënnt aus dem Afghanistan a soll groussjäreg sinn. D'Zeitung "Le Parisien" mellt, dass éischt Indicen net op en terroristescht Motiv géifen hindeiten. De Mann hat e Sonndeg den Owend spéit virun engem Kino um Quai de la Loire am Norde vun der Stad op d'Passanten agestach. Kuerz drop hunn zwee Männer, déi net wäit ewech an engem Park Boule gespillt hunn, probéiert de Mann mat enger Kugel ze stoppen. Si hunn hien awer net richteg getraff. Den Täter ass fortgelaf an huet weider Passanten attackéiert. Ënnert de Blesséierten sinn och zwee Touristen aus Groussbritannien. E Spezialkommando vun der Police huet de Mann schlussendlecht konnte stoppen a festhuelen. Iwwert d'Hannergrënn vun der Dot ass nach näischt bekannt.