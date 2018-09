De Tropestuerm "Florence" ass sech am Gaangen op d'Küst zou ze beweegen a kéint sech zu engem geféierlechen Hurrikan entwéckelen, heescht et vum Nationalen Hurrikan-Warnzenter. D'Bundesstaaten North- a South Carolina souwéi Virginia hu schonn den Noutstand ausgeruff.Di amerikanesch Krichsmarinn huet all hir Schëffer, déi a Virginia stationéiert sinn, opgefuerdert eraus op d'oppen Mier ze fueren. Wann d'Schëffer am Hafe stoe bleiwen, wier ze geféierlech heescht et. De Stuerm ass aktuell mat Wandvitesse vu bis zu 120 Kilometer an der Stonn ënnerwee. Fir d'Regioun vum Norden an der Karibik bis d'Südostküst vu Kanada ginn Iwwerschwemmungen erwaart.