Eng Fra vun 25 Joer gouf an der Belsch Ufank August festgeholl, well si soll zu engem Attentat op déi Bréisseler Grand Place opgeruff hunn.

D’Attack sollt de 15. Juli sinn, den Dag wou d’Diables Rouges am Zentrum vun der belscher Haaptstad no hirer Leeschtung op der Futtball WM a Russland gefeiert ginn. Dat schreift La Dernière Heure.



Iwwert d’Plattforme Telegramm soll d’Fra, déi an der Gemeng Uccle wunnt, den Appell lancéiert hunn. Well si scho vun der Police iwwerwaacht gouf, well se a Syrien 2015 gereest war, konnten d’Autoritéiten mat Zäiten agräifen an d'Fra festhuelen.