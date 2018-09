De Chauffer gouf festgeholl, et ass rieds vu psychesche Problemer.

Internat.: Am meeschte gelies

Zu Lyon gouf e Méindeg de Moien e Mann festgeholl, dee mat sengem Auto, dee Lëtzebuerger Placken hat, fir d'éischt als Geeschterfuerer op der Autobunn tëscht Lyon a Chambéry ënnerwee war an dono op d'Pist vum Fluchhafen vu Lyon gefuer ass.De Mann ass mat sengem Gefier duerch zwou Gliese Paarte gerannt a wéi op Videoen ze gesinn ass, ass en du mam Auto iwwert d'Pist gefuer an gouf du vun den Autoritéiten an den Eck gedriwwen.Rieds geet vu psychesche Problemer.