No Informatioune vun der Süddeutschen Zeitung huet hien an engem Schreiwes un den däitschen Inneminister Horst Seehofer betount, dass de Video net gefälscht ass. Hie wier falsch verstane ginn. Et wieren awer Douten ubruecht, ob de Video wierklech eng Mënschejuegd weist.No Informatioune vum Spiegel streit den Hans-Georg Maaßen net méi of, dass de Video echt ass. Hien huet awer kritiséiert, dass de Video vill ze séier vu grousse Medien publizéiert gouf. Dat wier net seriö, sou de Chef vum däitsche Verfassungsschutz. Keen hätt zu dem Zäitpunkt kënnen aschätzen, vu wou de Video koum an ob e gefälscht wier.