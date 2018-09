D'AfD hat dee Gedenkmarsch initiéiert.No Donnéeë vun der Police wiere ronn 550 Leit duerch d'Stroosse gaangen, bis op déi Plaz wou dee jonke Mann no engem Sträit mat zwee Afghane gestuerwe war. Honnerte vu Poliziste waren am Asaz. Wéi et heescht, wier de Gedenkmarsch gréisstendeels roueg verlaf. Et wieren allerdéngs eng Rei Indicen op méiglech Strofdoten registréiert ginn. Déi missten elo iwwerpréift ginn, heescht et vun der Police. Och géife d'Contenue vun de Rieden déi gehale goufen, kontrolléiert ginn.Och zu Halle goufen et zwou Demonstratiounen mat e puer Honnert Participanten. Hei soll et zu enger Rei Strofdote komm sinn, ënnert anerem e Verstouss géint d'Versammlungsgesetz.