Wa bis 2020 näischt geschitt, géif de Risk bestoen, den Zäitpunkt ze verpassen, fir de Klimawandel, deen ausser Kontroll geroden ass, nach kënnen ze verhënneren. Dat sot de Guterres während enger Ried am Siège vun de Vereenten Natiounen zu New York.Hien huet virun desastréise Konsequenze fir d'Mënsche gewarnt. Et wier néideg, dass Politiker, Entreprisen, Fuerscher an d'Ëffentlechkeet eng staark Positioun anhuelen. Bis elo hätte vill ze vill wichteg Leit refuséiert nozelauschteren.