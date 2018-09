No Donnéeë vum Nationalen Hurrikan-Warnzenter soll den Zentrum vum Stuerm en Donneschdeg op d'Küst treffen. Am Bundesstaat South Carolina sollen ongeféier eng Millioun Awunner hir Haiser verloossen. D'Florence gouf am laf vum Dag op déi fënneft Stuf eropgesat. Den Experten no dierft déi ganz Ostküst tëscht dem Norde vu Florida bis op New Jersey vum Hurrikan betraff sinn.