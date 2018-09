An den USA kënnt um Dënschdeg d'Revelatiounsbuch vum Bob Woodward iwwert de President Donald Trump an d'Bicherbutteker.

Am Buch mam Numm "Fear", wat iwwersat sou vill wéi Angscht bedeit, beschreift de bekannten amerikanesche Reporter e President, dee paranoide ass a vu ville vu senge Mataarbechter veruecht gëtt. Si wieren déi ganzen Zäit domat beschäftegt, den Donald Trump ze bändegen, fir Schued fir d'Land ze evitéieren.



Éischt Extraiten aus dem Buch hat d'Washington Post schonn d'lescht Woch publizéiert. Am Virfeld vun der Publikatioun sot den US President, dass alles wat am Buch steet, net géif stëmmen. Bei eisen däitschen Nopere soll d'Buch am Oktober erauskommen. De Bob Woodward hat sech duerch seng Revelatiounen an der sougenannter Watergate-Affär vum President Nixon een Numm gemaach.