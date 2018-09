Dëst sinn Donnéeë vum russesche Verdeedegungsministère.



De Manöver mam Numm "Wostok-2018" dauert eng ganz Woch. Dru bedeelegt sinn och China an d'Mongolei.







Während der Militärübung am Oste vu Sibirien kommen och nei Technologien an den Asaz, dorënner nei Rakéiten a Panzer. Wéi et vun engem Spriecher vun der NATO heescht, géif dëse Militärmanöver weisen, dass Moskau de Schwéierpunkt an Zukunft op grouss Konflikter leet. De russesche Militär huet drop higewisen, dass sech dës Übung géint keen anert Land géif riichten.