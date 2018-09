Wéi et vun Diplomaten heescht, soll déi russesch Delegatioun e Rapport iwwert de Syrien-Sommet e Freideg zu Teheran virleeën. D'Berodungen d'lescht Woch haten et jo net fäerdeg bruecht, eng Offensive géint déi lescht Rebellenhéichbuerg am Biergerkrichsland ze stoppen.





Situatioun zu Idlib - Reportage vum Claude Zeimetz



Am "Wall Street Journal" rifft den tierkesche President déi international Communautéit op fir ze handelen. Dausende Leit goufen an de leschten Deeg scho verdriwwen.

Ankara, a wuel och déi aner Länner ronderëm, fäerte virun allem eng nei Flüchtlingswell am Land. Am Meenungsbäitrag warnt den tierkesche Staatschef virun den negative Suitten vun enger Groussoffensive op d'Provënz un der tierkescher Grenz, déi den Ament nach wäitleefeg vun Dschihadisten an islamistesche Rebellen kontrolléiert gëtt. Zanter Joren kämpfen hei Rebellen, tierkei-trei Truppen an Dschihadisten géinteneen a maachen den Zivilisten d'Liewe schwéier. An der Regioun ass och déi fréierer Al-Nusra-Front déi der Al Kaida nosteet ganz staark.



Idlib gëlt als Héichbuerg vun den Extremisten. Eng groussugeluechten Attack an där Provënz wier e Sécherheetsrisiko fir d'Nopeschland Tierkei, Europa an doriwwer eraus, schreift de Recep Tayip Erdogan. Déi ganz Welt misst de Präis bezuelen, wann déi international Communautéit net agräift an den nächste Massaker verhënnert. Syrien an den Alliéierte Russland wëllen zu Idlib géint "Terroriste" virgoen, wéi et heescht.



De Weekend iwwer hate syresch a russesch Kampfjette Rebellepositiounen aus der Loft aus attackéiert. Dem syreschen Observatoire fir Mënscherechter no, waren et déi schlëmmste Loftattacken zanter engem Mount. Iwwerdeems huet de syresche Staatschef Baschar al-Assad och seng Truppen um Bord vun der Provënz am Nordweste vu Syrien zesummegezunn. Eng Buedemoffensive schéngt also just nach eng Fro vun der Zäit ze sinn.



E Méindeg schonn hunn d'Vereenten Natiounen gemellt, et wieren an de leschten Deeg méi wéi 30.000 Mënschen verdriwwe ginn, an der vill op hirer Flucht ëmkomm. Zuelen iwwer Affer gëtt et nach net.



An der Provënz Idlib wunnen den Ament eng 3 Milliounen Zivilisten, dräivéierels vun de Leit si sou fragiliséiert, datt si op humanitär Hëllef ugewisen sinn. D'UNO soe sech dowéinst "extrem alarméiert" a sinn, eegenen Aussoen no, drop preparéiert, datt sech Zivilisten an enger riseger Zuel a verschidde Richtungen beweegen. De Chef vun den UNO-Hëllefsasäz Mark Lowcock fäert, d'Attacke kéinten zu der schlëmmster humanitärer Katastrophe mat de gréisste Verloschter u Mënscheliewen am 21. Joerhonnert féieren. De World Food Programm huet den Ament Iessstocke fir 850.000 Leit fir eng Woch virgesinn.