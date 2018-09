© AFP

An Indien sinn op d‘mannst 43 Mënsche bei engem Busaccident em d’Liewe komm. De Bus ass am Süde vum Land, vun der Streck ofkomm a Fielsen erofgefall.



Méi wéi 150.000 Mënsche stierwen all Joer bei Verkéiersaccidenter am Eng Milliard Awunner Staat.