Am stäerkste betraff ass den afrikanesche Kontinent. Alarmant sinn awer neierdéngs och d'Chifferen aus Südamerika. Virun allem am Venezuela ass d'Situatioun dramatesch. Kritesch ass parallel d'Situatioun am Biergerkrichsland Jemen, wou 35% vun der Populatioun ënnererniert ass. A Syrien ass et ähnlech.