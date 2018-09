© AFP

Denhuet virun engem humanitären Albdram gewarnt, soll et zu enger Groussoffensive op déi syresch Provënz Idlib kommen. De leschte Freideg haten déi dräi Länner wärend Berodungen zu Teheran keng Eenegung fonnt, fir eng Groussoffensive op déi syresch Provënz ze verhënneren. Et handelt sech hei ëm déi lescht Héichbuerg vun den islamistesche Rebellen. Am Fall vun enger Offensive vun der syrescher Arméi gëtt mat bluddegen Affrontementer an honnertdausende vu Flüchtlinge gerechent.