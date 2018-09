© AFP

Déi russesch Autoritéiten hätten d'Männer, déi gesicht goufen, identifizéiert. Et géif sech natierlech ëm Zivilisten handelen, sou de Wladimir Putin.



De Sergej Skripal a seng Duechter Julia waren am Mäerz an der südenglescher Stad Salisbury duerch d'Nervegëft Nowitschok schwéier blesséiert ginn. D'lescht Woch hat déi britesch Police bekannt ginn, dass zwou suspekt Persounen hätte kënnen identifizéiert ginn. No Aussoe vun der britescher Premierministesch Theresa May géif et sech ëm Membere vum russesche Militär-Geheimdéngscht handelen, déi wahrscheinlech am Optrag vun der russescher Regierung agéiert hunn.