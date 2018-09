Am Ausland géif awer och honoréiert ginn, dass sech an tëscht vill opriichteg Demokraten an Däitschland zu Wuert gemellt hunn, sou den SPD-Politiker an engem Interview mat der Noriichtenagence dpa. Et wier enorm wichteg gewiescht, dass sou vill Leit op d'Stroosse gaange sinn a sech kloer géint Rassismus a Friemefeindlechkeet positionéiert hunn.



Zu Chemnitz war de 26. August ee 35 Joer alen däitsche Staatsbierger erstach ginn. Dräi Männer, déi als Demandeurs d'Asyl an Däitschland komm waren, sollen als Täter a Fro kommen. No der Dot koum et zu friemefeindlechen Ausenanersetzungen souwéi rietsextremistescher Gewalt.