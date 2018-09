Den 30 Joer ale Mann koum e Mëttwoch an Untersuchungshaft. Dat war aus Justizkreesser gewuer ze ginn.



D'Motiv fir d'Dot e Sonndeg den Owend ass nach ëmmer onkloer. Wéi et heescht, géifen et bis elo net genuch Beweiser ginn, fir d'Attack als Terrorattentat anzestufen. Donieft sinn d'Enquêteuren nach ëmmer am Gaange fir di genee Identitéit vum Mann erauszefannen. De Mann soll am Juni a Frankräich komm sinn.



Duerch d'Messerattack am Nordoste vu Paräis waren e Sonndeg den Owend siwe Persoune blesséiert ginn, eng Partie dovu schwéier. Ënnert de Blesséierte waren och zwee britesch Touristen an en Tourist aus Egypten. Den Täter gouf nach op der Plaz festgeholl.