No Donnéeën aus sengem Entourage, viséiert seng Strategie ënnert anerem preventiv Mesure bei Kanner, souwéi besser Formatiounsméiglechkeete fir Jugendlecher aus akommesschwaache Familljen. Domat wëll de Macron dem Virworf vun de lénken Oppositiounsparteien entgéint trieden, déi him reprochéieren, de President vun de Räichen ze sinn.



Den Emmanuel Macron huet sech de Musée de l'Homme zu Paräis erausgesicht, fir um Donneschdeg seng Strategie dem Public virzestellen. De Statistiken no liewen a Frankräich bal 14% vun der Populatioun ënnert der Aarmutsgrenz. Dat heescht si hu manner wéi 1.026 Euro de Mount fir ze liewen.