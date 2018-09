D'Stewardessen an d'Stewarde vu Ryanair aus der Belsch, Italien, Spuenien, Portugal an Holland sinn opgeruff fir Enn September hir Aarbecht néierzeleeën.

© AFP

E puer europäesch Gewerkschaften hu sech zesumme gedoen an zum Streik opgeruff. Den 28. September sollen d'Stewardessen an d'Stewarden an der Belsch, Italien, Spuenien, Portugal an Holland hir Aarbecht néierleeën.