Vum Landwirtschaftsminister Fernand Etgen huet et um Freideg de Moie geheescht, datt d’Lëtzebuerger Autoritéiten op esou ee Fall preparéiert wieren. An enger éischter Phase géif et drëms goe fir ze kucken, datt d’Pescht net op d’Hausschwäin iwwergräift. Vum Virus sinn nämlech Wëllschwäin, esou wéi déi normal Schwäin concernéiert. D'Lëtzebuerger Autoritéite goufen en Donneschdeg vun de belsche Kollegen informéiert.



E Freideg de Mëtteg op enger Pressekonferenz wëll den zoustännege Minister Detailer ginn.

De Fernand Etgen



En Donneschdeg den Owend no der Confirmatioun vun der afrikanescher Schwéngspescht an der Wallonie, hat schonn de franséische Landwirtschaftsminister reagéiert a gefuerdert, datt den Aktiounsplang géint de Virus lancéiert gëtt. Dee gesäit ënnert anerem vir, datt a 4 franséischen Departementer Mesurë wéi zum Beispill d'Limitéiere vun der Juegd en place gesat ginn. Jeeër, déi dout Déiere fannen, mussen déi och den Autoritéiten gi fir Tester. De Minister huet och nach emol drun erënnert, datt eng Persoun just op ee Bauerenhaff duerf goen, wann den Ziichter domadder d'Accord ass, an Hygienesmesure respektéiert ginn.

Géint d’Schwéngspescht gëtt et kee Vaccin, déi krank Déieren stierwen an der Reegel bannent enger Woch. An der Belsch gouf d'Pescht bei 2 Wëllschwäin festgestallt. Fir de Mënsch ass de Virus net geféierlech.