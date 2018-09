E bleift weider eng Gefor, gouf awer nach emol erofgestuuft: Den Hurrikan "Florence" ass dem amerikaneschen Hurrikanzenter no elo just nach en tropesche Stuerm. Allerdéngs bleift e weider geféierlech, well e ganz vill Reen matbréngt an un der Ostküst scho fir vill Iwwerschwemmunge gesuergt huet.Besonnesch d'Küst vu North Carolina war betraff. Do sinn op d'mannst 4 Persounen ëm d'Liewe komm. Eng Mamm an hire Puppelche si gestuerwen, wéi e Bam op hiert d'Haus gefall ass. Secouristen hunn honnerte Leit aus hirer mësslecher Lag misste retten, well si net matzäite geflücht waren, esou wéi d'Autoritéiten dat gefuerdert haten.

Alarm och an Asien

Ee risegen Taifun ass de Moment iwwert de Philippinnen ënnerwee. E Samschdeg e Moien ass de Mangkhut iwwert de Norde vun den Inselen ewechgeflunn, dat mat Wandspëtzte vu bis zu 255 km/h, deemno wéi kéint e souguer ëm déi 300 Kilometer pro Stonn erreechen. Et dierft domadder dee stäerkste Stuerm dëst Joer sinn.800.000 Leit waren opgeruff, sech a Sécherheet ze bréngen. De Stuerm bréngt nämlech vill Ree mat sech an och Welle vu bis zu 6 Meter Héicht.