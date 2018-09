Op en Neits sinn e puer Dausend Demonstranten engem Opruff vun der rietspopulistescher Beweegung Pro-Chemnitz nokomm an hunn e Freideg den Owend zu Chemnitz demonstréiert. 3.500 Leit solle beim Cortège dobäi gewiescht sinn. Allerdéngs wier d'Situatioun, aneschters wéi virun 2 Wochen, roueg bliwwen, esou d'Police. Et hätt ee just 18 Delikter festgestallt, dorënner d'Weise vum "Hitlergruss".Zanter dem Doud vun engem jonke Mann Mëtt August koum et an der sächsescher Stad ëmmer nees zu Manifestatioun, deels mat brutale Kläppereien an Ausernanersetzunge mat de Polizisten.